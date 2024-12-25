В Самарской области предложили запретить продажу энергетиков

Самарская губернская дума запустила публичные консультации по законопроекту, который предусматривает введение запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Согласно задумке авторов инициативы, действовать он будет не повсеместно, а только на некоторых объектах.
"Законопроектом предлагается ввести на территории Самарской области запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта", — говорится в пояснительной записке.
За нарушение запрета предлагается ввести штрафы:
- для граждан — 1-2 тыс. рублей;
- должностных лиц — 5-7 тыс. рублей;
- юридических лиц — 10-20 тыс. рублей.
При повторном нарушении штрафы будут больше:
- для граждан — 2-5 тыс. рублей;
- должностных лиц — 10-15 тыс. рублей;
- юридических лиц — 20-30 тыс. рублей.
Протоколы смогут составлять должностные лица административных комиссий, сотрудники органов местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере торговли и оказания услуг населению, главы администраций поселений и их заместители; должностные лица органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего управление в сфере экономического развития и торговли. Рассмотрение дел доверят административным комиссиям.
Если губернская дума примет законопроект, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.