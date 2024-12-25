16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области предложили запретить продажу энергетиков Дмитрия Холина предложили восстановить в статусе депутата Геннадий Котельников поздравил самарцев с Днем Конституции РФ Самарская губернская дума приняла областной бюджет на 2025 год Александр Милеев предложил проводить самарских министров через согласование в губдуме

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области предложили запретить продажу энергетиков

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская губернская дума запустила публичные консультации по законопроекту, который предусматривает введение запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Согласно задумке авторов инициативы, действовать он будет не повсеместно, а только на некоторых объектах.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

"Законопроектом предлагается ввести на территории Самарской области запрет на  продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических)  в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта", — говорится в пояснительной записке.

За нарушение запрета предлагается ввести штрафы:

  • для граждан — 1-2 тыс. рублей;
  • должностных лиц — 5-7 тыс. рублей;
  • юридических лиц — 10-20 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафы будут больше:

  • для граждан — 2-5 тыс. рублей;
  • должностных лиц — 10-15 тыс. рублей;
  • юридических лиц — 20-30 тыс. рублей.

Протоколы смогут составлять  должностные лица административных комиссий, сотрудники органов местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере торговли и оказания услуг населению, главы администраций поселений и их заместители; должностные лица органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего управление в сфере экономического развития и торговли. Рассмотрение дел доверят административным комиссиям.

Если губернская дума примет законопроект, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5