В Самарской области предложили запретить продажу энергетиков

Самарская губернская дума запустила публичные консультации по законопроекту, который предусматривает введение запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Согласно задумке авторов инициативы, действовать он будет не повсеместно, а только на некоторых объектах.

"Законопроектом предлагается ввести на территории Самарской области запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта", — говорится в пояснительной записке.

За нарушение запрета предлагается ввести штрафы:

для граждан — 1-2 тыс. рублей;

должностных лиц — 5-7 тыс. рублей;

юридических лиц — 10-20 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафы будут больше:

для граждан — 2-5 тыс. рублей;

должностных лиц — 10-15 тыс. рублей;

юридических лиц — 20-30 тыс. рублей.

Протоколы смогут составлять должностные лица административных комиссий, сотрудники органов местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере торговли и оказания услуг населению, главы администраций поселений и их заместители; должностные лица органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего управление в сфере экономического развития и торговли. Рассмотрение дел доверят административным комиссиям.

Если губернская дума примет законопроект, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года.