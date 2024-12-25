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Малый бизнес Экономическая политика

Самозанятые мастера Самарской области представляют продукцию на площадках крупных компаний

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка-продажа изделий ручной работы самозанятых мастеров прошла на площадке ПАО "Сбербанк" для сотрудников банка. Это новый проект, запущенный областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес".

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В партнерстве с крупными организациями Самарской области проводятся ярмарки на их площадках. Покупателями становятся сотрудники предприятий. Для участия в проекте и организации ярмарки на своей территории представители компаний могут обратиться в региональный центр "Мой бизнес".  

"Мы рады в партнерстве со Сбером организовать такую площадку. Для наших самозанятых и предпринимателей это новые возможности сбыта, а для сотрудников банка, как мы надеемся, - интересное, яркое событие, возможность в перерыве рабочего дня порадовать себя и близких оригинальными подарками. Сбер служит партнером центра "Мой бизнес" во многих проектах, еще одним стало больше", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Сотрудники банка смогли приобрести уникальную ручную продукцию, выполненную местными мастерами, а для самозанятых ярмарка стала новым каналом сбыта и возможностью расширить клиентскую базу. Производители представили на выставке-продаже украшения, одежду и аксессуары, свечи, игрушки, кондитерские изделия, новогодние сувениры.

"Прошло 30 минут от начала ярмарки, а у нас уже половину изделий скупили, - рассказывает Елизавета Григорьева, основатель бренда "Дела цветочные". - Мы с супругом привезли новогодние композиции, все живое, натуральное и сухоцветы. Очень круто, что сразу все можно показать людям, познакомить с нашим брендом и сделать активные продажи".

"Я привезла броши, серьги, украшения, также декор для сервировки блюд, блокноты, ключницы, подставки, - делится Марина Гусинина, основатель бренда "В тихом омуте". - В подобной ярмарке участвую, наверное, в третий раз. Это огромная помощь для самозанятых. Это и реклама, и продажи".

"Все понравилось. Прикупила брошки из полимерной глины. Очень удобно -  не надо ходить по магазинам, тратить время, никакой суеты, подошла и купила все что нужно и себе, и в подарок близким. Радует, что так много у нас талантливых мастеров, не всегда встретишь такие классные изделия в торговых центрах, магазинах", - отмечает Кристина Полтавцева, сотрудница Сбербанка.

"В офисе банка состоялась уже вторая новогодняя ярмарка самозанятых и предпринимателей. Мы организовали эти мероприятия совместно с нашим партнером "Мой бизнес". Обе ярмарки были наполнены атмосферой праздника и творчества, а также стали еще одним подтверждением того, что банк оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям на всех стадиях их профессионального роста", - подчеркнула Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года. Для того чтобы получить бесплатное место на маркете, предпринимателям достаточно подать заявку и пройти предварительный отбор. Сами ярмарки проходят как на площадке регионального Дома предпринимателя, так и в рамках крупных региональных событий, в соответствии с задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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