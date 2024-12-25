16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Канадский нападающий Трой Джозефс из "Лады" ушел в "Металлург" Хоккеисты "Лады" на своем льду проиграли "Сочи" ЦСК ВВС одержал победу над хоккеистами клуба "Рязань-ВДВ" "Лада" обыграла "Авангард" — 4:3 За тольяттинскую "Ладу" будет выступать канадец Энтони Камара

Хоккей Спорт

Канадский нападающий Трой Джозефс из "Лады" ушел в "Металлург"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейные клубы "Лада" и "Металлург" Мг совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на канадского нападающего Троя Джозефса.

Цвета "Лады" Джозефс защищал с начала предыдущего сезона и суммарно провел за команду 87 игр, в которых набрал 40 (23+17) очков при нейтральном показателе полезности. Отметим, что Трой является обладателем клубного рекорд в КХЛ по количеству голов в одной сезоне — в сезоне 2023/2024 он забросил 20 шайб и побил предыдущее достижение, принадлежавшее Никите Филатову.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард принял участие в 29 матчах и заработал 11 (3+8) баллов за результативность при показателе полезности "-2".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5