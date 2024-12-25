Канадский нападающий Трой Джозефс из "Лады" ушел в "Металлург"

Хоккейные клубы "Лада" и "Металлург" Мг совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на канадского нападающего Троя Джозефса.

Цвета "Лады" Джозефс защищал с начала предыдущего сезона и суммарно провел за команду 87 игр, в которых набрал 40 (23+17) очков при нейтральном показателе полезности. Отметим, что Трой является обладателем клубного рекорд в КХЛ по количеству голов в одной сезоне — в сезоне 2023/2024 он забросил 20 шайб и побил предыдущее достижение, принадлежавшее Никите Филатову.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард принял участие в 29 матчах и заработал 11 (3+8) баллов за результативность при показателе полезности "-2".