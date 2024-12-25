В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

В ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре будет продлена работа трамваев, троллейбусов и автобусов, сообщает мэрия города. Они продолжат следовать по своим маршрутам до 03:00 1 января 2025 года.

Затем наземный городской пассажирский транспорт вернется на линию уже в 05:00 1 января 2025 г. и далее, вплоть до 8 января 2025 г., будет курсировать по расписанию выходного дня.

Самарский метрополитен с 29 декабря по 8 января 2025 г. будет работать с 06:00 до 24:00, в режиме выходного дня.