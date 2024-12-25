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Общество

Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок "Самара в движении" будут работать в новогоднюю ночь

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в новогоднюю ночь будет открыта Усадьба самарского Деда Мороза на площади имени Куйбышева, сообщает мэрия города. Гостей встретят главный зимний волшебник и его внучка Снегурочка.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Спортивных гостей ожидает городок "Самара в движении. Зима". Все желающие под присмотром профессиональных инструкторов могут поиграть в городки, в снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис. Оборудована зона фиджитал-спорта, биатлон-тир и тир тэг-рэгби. Для любителей активного отдыха будет работать деревянная горка для катания на тюбингах ("ватрушках"). Аттракцион открыт для посетителей бесплатно. Также на площади имени Куйбышева можно отточить мастерство в катании на коньках, поиграть в хоккей. Здесь предусмотрели три ледовых катка.

Все локации будут работать в новогоднюю ночь с 22:00 до 02:00.

В "сказочном лесу" установлены тематические фотозоны с арт-объектами по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина: тут Руслан и Черномор, тридцать три богатыря, белка в хрустальном домике, Кощей Бессмертный, дуб и ученый кот и другие.

Можно подойти и к интерактивному арт-объекту "Волшебное зеркальце", произнести заветные слова: "Свет мой, зеркальце, скажи..." - и получить доброе новогоднее поздравление. Лесные полянки украшают арт-объекты, созданные по мотивам любимых сказок и мультфильмов — "По щучьему веленью", "Конек-горбунок", "Щелкунчик", "Снежная королева", "Умка".

С мультимедийного экрана прозвучат музыкальные приветствия и поздравления.

Традиционно заработает торговый городок, где самарцы смогут вкусно перекусить и согреться горячим чаем и кофе. Посетителям будет доступен широкий ассортимент продукции: пирожки, курники, расстегаи, печенье, пончики, плюшки, сладкие блинчики и многое другое. Около "домиков" общественного питания можно удобно расположиться и насладиться вкусным угощением. 

В целях обеспечения безопасности в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет организована работа контрольно-пропускных пунктов.

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