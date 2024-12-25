В нацпарке "Самарская Лука" спасли тонущего пятнистого оленя

В национальном парке "Самарская Лука" госинспекторы спасли из протоки тонущего пятнистого оленя, сообщает пресс-служба нацпарка.
Во вторник, 24 декабря, во время патрулирования территории Сосново-Солонецкого лесничества инспекторы обнаружили в протоке самца пятнистого оленя, изо всех сил пытавшегося выбраться на сушу. Животное было сильно обессилено и напугано.
Общими усилиями госинспекторам лесничества удалось вытащили оленя из воды, уложить его в сани и перевезти в безопасное место. Спасенного осмотрели, убедились, что здоров и не получил серьезных травм, и отпустили в естественную среду обитания.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.