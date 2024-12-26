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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Ирбис"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Ладьи" одержали волевую победу над лидером "Золотого" дивизиона.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Ровно неделю тольяттинская "молодежка" находилась без игровой практики после победы над "Толпаром" в Уфе и перед домашней встречей с "Ирбисом" состав не претерпел глобальных перестановок, но при этом в заявку вернулись Александр Морозов, находившийся в расположении юниорской сборной России, а также Иван Кулагин — он вновь стал тринадцатым нападающим. В запасе на этот раз оказались Павел Бабенко и Дмитрий Линейцев.

В стартовом периоде игра полностью протекала под диктовку казанцев, которые создавали достаточно моментов и очень много владели шайбой, да только никак не могли ее доставить в ворота Данилы Овчарика. Количество перешло в качество только в самом дебюте второй трети, когда Тимур Сахапов открыл счет — 0:1. Тольяттинцы на это ответили голом Егора Скутина в большинстве, однако спустя всего 13 секунд Рауль Якупов вернул "Ирбису" лидерство. 1:2. До перерыва "Ладья" заработала пятиминутное большинство после фола Данилы Истомина на Александре Государеве, но ничего из этого выжать не сумела.

В третьем игровом отрезке старательность подопечных Сергея Лопушанского принесла свои плоды на 46-й минуте — Денис Истюфеев бросал несильно, однако шайба после легкого рикошета от одного из игроков "Ирбиса" приземлилась в воротах. 2:2. Этот результат сохранился на табло до самой сирены, хотя на последних секундах основного времени Артем Юшин мог принести "Ладье" победу.

В овертайме никому преимущества добиться не удалось, а в серии буллитов успешнее были тольяттинцы — на попадания Марата Павлова и Егора Скутина гости ответили лишь точным броском Егора Потапова. Таким образом, "Ладья" побеждает со счетом 3:2 и еще ближе подбирается к лидирующему в "Серебряном" дивизионе "Толпару".

Завершать 2024 год тольяттинская команда будет домашним матчем с "Чайкой", который состоится 28 декабря.

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