В Тольятти пройдет шоу дронов

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Компания "Транспорт будущего" приглашает жителей автограда на новогоднее дрон-шоу: 300 дронов украсят небо над городом светящимися новогодними фигурами. Проведите предпраздничные выходные весело, по-семейному и инновационно! Шоу состоится на набережной Автозаводского района (фестивальная площадка).

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"