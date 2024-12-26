В Тольятти пройдет шоу дронов

Компания "Транспорт будущего" приглашает жителей автограда на новогоднее дрон-шоу: 300 дронов украсят небо над городом светящимися новогодними фигурами. Проведите предпраздничные выходные весело, по-семейному и инновационно! Шоу состоится на набережной Автозаводского района (фестивальная площадка).
28 декабря, в субботу, представление начнется в 18:00. 30 декабря, в понедельник, — в 17:00.
Вход свободный.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.