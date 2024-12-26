АО "Транснефть - Приволга" передало 42 единицы автомобильной и спецтехники новым регионам России

АО "Транснефть - Приволга" в рамках благотворительной помощи в течение 2024 года передало 42 единицы автомобильной и специальной техники новым регионам России.

В Донецкую и Луганскую Народные Республики, Республику Крым, Запорожскую и Херсонскую области доставили пассажирские и грузовые автомобили, в том числе пожарные автоцистерны и пеноподъемник, нефтесборщики, автобусы и микроавтобусы, автокран, автотопливозаправщик, а также легковые машины. Также для проведения восстановительных работ в муниципалитетах в регионы направлены передвижные парогенераторные установки и цементировочный агрегат на базе автомобилей повышенной проходимости, дизель-генераторы, прицепы и полуприцепы.

Мероприятия по передаче автомобильной и специальной техники прошли при участии представителей правительств ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также АО "Транснефть - Приволга". Перед передачей вся техника прошла необходимое техническое обслуживание и подготовку.