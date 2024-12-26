АО "Транснефть - Приволга" передало 42 единицы автомобильной и спецтехники новым регионам России

АО "Транснефть - Приволга" в рамках благотворительной помощи в течение 2024 года передало 42 единицы автомобильной и специальной техники новым регионам России.
В Донецкую и Луганскую Народные Республики, Республику Крым, Запорожскую и Херсонскую области доставили пассажирские и грузовые автомобили, в том числе пожарные автоцистерны и пеноподъемник, нефтесборщики, автобусы и микроавтобусы, автокран, автотопливозаправщик, а также легковые машины. Также для проведения восстановительных работ в муниципалитетах в регионы направлены передвижные парогенераторные установки и цементировочный агрегат на базе автомобилей повышенной проходимости, дизель-генераторы, прицепы и полуприцепы.
Мероприятия по передаче автомобильной и специальной техники прошли при участии представителей правительств ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также АО "Транснефть - Приволга". Перед передачей вся техника прошла необходимое техническое обслуживание и подготовку.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.