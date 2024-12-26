Помощь семьям в режиме "одного окна": в Самарской области открывается первый семейный МФЦ

В пятницу, 27 декабря, в 14:00 состоится открытие первого в Самарской области семейного многофункционального центра. Он создан на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Урицкого, 14).

Основной принцип работы семейного МФЦ заключается в предоставлении помощи семьям в режиме "одного окна".

Самарская область по итогам конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стала участником пилотного проекта по созданию Семейных МФЦ. Апробировать данный социальный проект станут Самара и Чапаевск.

Одним из трендов семейного МФЦ является то, что все семьи, проживающие на территории Самарской области, смогут обратиться за помощью, а специалисты высшего уровня квалификации окажут им всю необходимую помощь и в одном месте объединят ресурсы учреждений разной ведомственной принадлежности.

Открытие первого семейного МФЦ станет еще одним знаковым событием Года семьи в Самарской области.