Помощь семьям в режиме "одного окна": в Самарской области открывается первый семейный МФЦ

В пятницу, 27 декабря, в 14:00 состоится открытие первого в Самарской области семейного многофункционального центра. Он создан на базе Комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Урицкого, 14).
Основной принцип работы семейного МФЦ заключается в предоставлении помощи семьям в режиме "одного окна".
Самарская область по итогам конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стала участником пилотного проекта по созданию Семейных МФЦ. Апробировать данный социальный проект станут Самара и Чапаевск.
Одним из трендов семейного МФЦ является то, что все семьи, проживающие на территории Самарской области, смогут обратиться за помощью, а специалисты высшего уровня квалификации окажут им всю необходимую помощь и в одном месте объединят ресурсы учреждений разной ведомственной принадлежности.
Открытие первого семейного МФЦ станет еще одним знаковым событием Года семьи в Самарской области.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.