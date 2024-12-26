Максим Ковалев и Елена Лапушкина поздравили детей из Дома ребенка в ИК № 15

Вице-губернатор Самарской области Максим Ковалев и Уполномоченный по правам человека Самарской области Елена Лапушкина вместе с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым поздравили детей, содержащихся в Доме ребенка в исправительной колонии № 15.

На территории колонии расположен Дом матери и ребенка, где находятся дети осужденных женщин до 4 лет. Они как и все дети ждут праздника. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева Максим Ковалев поздравил малышей и вручил им новогодние подарки, а мамам пожелал скорейшего освобождения и законопослушного поведения в будущем. Осужденные мамы поблагодарили руководство региона и УФСИН за заботу о детях.

Также Максим Ковалев и Алексей Климов осмотрели выставку продукции, изготавливаемой на производствах исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области. На выставке были продемонстрированы разнообразные продукты металлообработки, включая контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, различные кованные изделия и сварные конструкции. Внимание посетителей привлекла продукция пищевой промышленности, в том числе крупы, мука, консервированные продукты.

Кроме того, гости выставки имели возможность ознакомиться с результатами работы швейного производства, которое занимается изготовлением форменного обмундирования для силовых структур, рабочей и специальной одежды, а также нательного и постельного белья.

Были намечены планы по сотрудничеству учреждений УФСИН с правительством региона и муниципальными образованиями с целью развития производственных мощностей, внедрения новых технологий и расширения ассортимента продукции, произведенной в исправительных учреждениях, а также создания дополнительных рабочих мест для осужденных с целью их дальнейшей социальной адаптации.