16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Максим Ковалев и Елена Лапушкина поздравили детей из Дома ребенка в ИК № 15 Регина Воробьева покинет пост главы регионального минсоцдема Михаил Белоусов будет назначен зампредом областного правительства Новое министерство и реорганизация медиахолдинга: облправительство перестраивает работу со СМИ Минмолодежи Самарской области возглавит Кристина Гнатюк

Облправительство Власть и политика

Максим Ковалев и Елена Лапушкина поздравили детей из Дома ребенка в ИК № 15

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вице-губернатор Самарской области Максим Ковалев и Уполномоченный по правам человека Самарской области Елена Лапушкина вместе с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым поздравили детей, содержащихся в Доме ребенка в исправительной колонии № 15.

На территории колонии расположен Дом матери и ребенка, где находятся дети осужденных женщин до 4 лет. Они как и все дети ждут праздника. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева Максим Ковалев поздравил малышей и вручил им новогодние подарки, а мамам пожелал скорейшего освобождения и законопослушного поведения в будущем. Осужденные мамы поблагодарили руководство региона и УФСИН за заботу о детях.

Также Максим Ковалев и Алексей Климов осмотрели выставку продукции, изготавливаемой на производствах исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области. На выставке были продемонстрированы разнообразные продукты металлообработки, включая контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, различные кованные изделия и сварные конструкции. Внимание посетителей привлекла продукция пищевой промышленности, в том числе крупы, мука, консервированные продукты.

Кроме того, гости выставки имели возможность ознакомиться с результатами работы швейного производства, которое занимается изготовлением форменного обмундирования для силовых структур, рабочей и специальной одежды, а также нательного и постельного белья.

Были намечены планы по сотрудничеству учреждений УФСИН с правительством региона и муниципальными образованиями с целью развития производственных мощностей, внедрения новых технологий и расширения ассортимента продукции, произведенной в исправительных учреждениях, а также создания дополнительных рабочих мест для осужденных с целью их дальнейшей социальной адаптации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5