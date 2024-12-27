В Самаре из-за жалоб жителей магазину запретили транслировать звуковую рекламу

Житель Октябрьского района Самары обратился к Уполномоченному по правам человека с жалобой на звуковую рекламу, транслирующуюся магазином, расположенным на первом этаже многоквартирного дома.
Реклама магазина доставляла заявителю и его супруге неудобства, лишала права на отдых.
В ходе рассмотрения обращения сотрудниками администрации Октябрьского района с руководством магазина проведена беседа о недопущении включения звуковой рекламы. Элементы конструкции звуковой рекламы демонтированы. Право граждан на отдых восстановлено.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.