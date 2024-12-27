В Самаре из-за жалоб жителей магазину запретили транслировать звуковую рекламу

Житель Октябрьского района Самары обратился к Уполномоченному по правам человека с жалобой на звуковую рекламу, транслирующуюся магазином, расположенным на первом этаже многоквартирного дома.

Реклама магазина доставляла заявителю и его супруге неудобства, лишала права на отдых.

В ходе рассмотрения обращения сотрудниками администрации Октябрьского района с руководством магазина проведена беседа о недопущении включения звуковой рекламы. Элементы конструкции звуковой рекламы демонтированы. Право граждан на отдых восстановлено.