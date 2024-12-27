Из-за нарушений пожарной безопасности в Самаре остановил работу пансионат для престарелых и инвалидов

В Самаре приостановили деятельность частного пансионата для престарелых и инвалидов из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Надзорное ведомство обнаружило в принадлежащем ООО "Близкие люди" пансионате "Вечерние беседы" в пос. Управленческий множественные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей. При этом в организации проживает 80 человек.
Поскольку требования прокуратуры устранить нарушения не выполнили полностью, Красноглинский районный суд Самары запретил пансионату "Вечерние беседы" вести деятельность с неустраненными нарушениями. Сейчас всех подопечных переселили в другие места социального обслуживания.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.