В Самаре на новогодние праздники запретят торговлю алкоголем на ряде улиц

В Самаре с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. с 08:00 до 23:00 будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции на ряде улиц. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.
Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:
- ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома № 1-21, четная сторона — дома № 2а-26);
- ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома № 37-145, четная сторона — дома № 36-102а);
- ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома № 1к1-41а, четная сторона — дома № 2а-30);
- ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома № 177-181, четная сторона — дома № 176-210).
В документе отмечено, что данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.