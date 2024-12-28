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Общество

В Самаре на новогодние праздники запретят торговлю алкоголем на ряде улиц

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. с 08:00 до 23:00 будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции на ряде улиц. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:

  • ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома № 1-21, четная сторона — дома № 2а-26);
  • ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома № 37-145, четная сторона — дома № 36-102а);
  • ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской (нечетная сторона — дома № 1к1-41а, четная сторона — дома № 2а-30);
  • ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской (нечетная сторона — дома № 177-181, четная сторона — дома № 176-210).

В документе отмечено, что данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Гид потребителя

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