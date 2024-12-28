В Самаре на новогодние праздники запретят торговлю алкоголем на ряде улиц

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В Самаре с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. с 08:00 до 23:00 будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции на ряде улиц. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.