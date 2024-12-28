В регионе ожидается сильный снег и туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

До конца дня, 28 декабря, местами в Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ночью и утром 29 декабря местами по области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.



МЧС России рекомендует:



- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость;

- выходи из дома заблаговременно, не торопись;

- не занимай руки тяжелыми сумками и не держи руки в карманах.