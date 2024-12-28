Парад дронов в Тольятти не состоялся

В Тольятти отменили парад дронов, который планировался на 28 декабря.

Как сообщила компания "Транспорт будущего", организатор мероприятия, причина отмены мероприятия — запрет со стороны силовых органов. Все последующие демонстрационные полеты тоже отменены.