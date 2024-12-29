В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В Приволжском УГМС сообщили, что до конца дня 29 декабря, а также ночью и днем 30 декабря местами по Самарской области ожидается туман.

"ТУман сохранится при видимости 500 метров и менее", - уточняется в сообщении синоптиков. В связи с погодной ситуацией объявлен желтый уровень опасности.

В МЧС РФ по Самарской области напомнили водителям, как вести себя в условиях тумана: избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений; не ориентироваться на впереди идущий автомобиль; не приближаться к водителю "ведущей" машины, так как он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.