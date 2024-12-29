В Самаре со 2 января изменится схема движения автобусов №№ 35 и 21м

Специалисты ООО "Самарские коммунальные системы" запланировали аварийно-восстановительные работы на водоводе в районе улицы Советской Армии, 208. В связи с этим временно изменится схема движения автобусов №№ 35 и 21 м, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Ориентировочно в период с 10:00 2 января до 20:00 5 января ремонт трубопровода холодного водоснабжения затронет проезжую часть улицы Советской Армии, в границах Московского шоссе и улицы Тихвинской. В связи с этим движение транспорта на участке будет ограничено", - отмечается в сообщении.

Автобусы маршрутов № 35 и № 21 м поедут в объезд: по улице Потапова — при движении в направлении улицы Ново-Садовой, по улице Гастелло — при движении в обратном направлении.