В Самаре со 2 января изменится схема движения автобусов №№ 35 и 21м

Специалисты ООО "Самарские коммунальные системы" запланировали аварийно-восстановительные работы на водоводе в районе улицы Советской Армии, 208. В связи с этим временно изменится схема движения автобусов №№ 35 и 21 м, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Ориентировочно в период с 10:00 2 января до 20:00 5 января ремонт трубопровода холодного водоснабжения затронет проезжую часть улицы Советской Армии, в границах Московского шоссе и улицы Тихвинской. В связи с этим движение транспорта на участке будет ограничено", - отмечается в сообщении.
Автобусы маршрутов № 35 и № 21 м поедут в объезд: по улице Потапова — при движении в направлении улицы Ново-Садовой, по улице Гастелло — при движении в обратном направлении.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.