Вячеслав Федорищев предложил уравнять зарплаты министров, омбудсменов и депутатов

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Губернатор Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы законопроект, подразумевающий корректировку одного из законов от 2006 года. В частности, речь идет об уравнивании зарплат министров, омбудсменов и депутатов.