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Законотворчество Власть и политика

Вячеслав Федорищев предложил уравнять зарплаты министров, омбудсменов и депутатов

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы законопроект, подразумевающий корректировку одного из законов от 2006 года. В частности, речь идет об уравнивании зарплат министров, омбудсменов и депутатов.

Согласно проекту закона, одну из поправок планируют внести в часть 3, ст. 9 закона от 2006 года "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области".

"Абзац пятый изложить в следующей редакции: депутату Самарской губернской думы, работающему на постоянной основе, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области, Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностного оклада министра Самарской области", — отмечается в документе.

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