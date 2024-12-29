Вячеслав Федорищев предложил уравнять зарплаты министров, омбудсменов и депутатов

Губернатор Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы законопроект, подразумевающий корректировку одного из законов от 2006 года. В частности, речь идет об уравнивании зарплат министров, омбудсменов и депутатов.
Согласно проекту закона, одну из поправок планируют внести в часть 3, ст. 9 закона от 2006 года "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области".
"Абзац пятый изложить в следующей редакции: депутату Самарской губернской думы, работающему на постоянной основе, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области, Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностного оклада министра Самарской области", — отмечается в документе.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.