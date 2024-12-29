Госавтоинспекция опубликовала график работы РЭО на новогодние праздники

Опубликован график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Самарской области в период новогодних праздников.
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:
- рабочие дни — 28 декабря 2024 года, 3 и 4 января 2025 года;
- выходные дни -29, 30, 31 декабря 2024 года, 1, 2, 6, 7 и 8 января 2025 года.
Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности 28 декабря 2024 года, 3 и 4 января 2025 года во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции области будет осуществлять в режиме полного рабочего дня.
Начиная с 9 января 2025 года, прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.