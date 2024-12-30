Елочные базары в Самаре закроются днем 31 декабря

Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев.
Напомним, возможность купить елку или сосну у самарцев была с 16 декабря. На территории города функционировало более 150 муниципальных ярмарок, где можно было приобрести хвойную продукцию к Новому году. Все торговые точки оформлены в едином стиле, огорожены и имеют яркие вывески над входом.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.