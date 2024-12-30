Елочные базары в Самаре закроются днем 31 декабря

Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев.

Напомним, возможность купить елку или сосну у самарцев была с 16 декабря. На территории города функционировало более 150 муниципальных ярмарок, где можно было приобрести хвойную продукцию к Новому году. Все торговые точки оформлены в едином стиле, огорожены и имеют яркие вывески над входом.