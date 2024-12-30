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Общество

Метель и снежные накаты: синоптики уточнили прогноз погоды на 31 декабря в Самаре

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС предупредили о том, что во вторник, 31 декабря, местами в Самарской области ожидается усиление ветра и метель.

"Ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Днем метель при видимости 1-2 км., на дорогах местами снежный накат", — прокомментировали специалисты управления.

В связи с этим  ГУ МЧС РФ по Самарской области опубликовало собственные рекомендации:

  • не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
  • проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
  • избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
  • не ориентироваться на впереди идущий автомобиль;
  • не приближаться к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

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