Метель и снежные накаты: синоптики уточнили прогноз погоды на 31 декабря в Самаре

В Приволжском УГМС предупредили о том, что во вторник, 31 декабря, местами в Самарской области ожидается усиление ветра и метель.
"Ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с. Днем метель при видимости 1-2 км., на дорогах местами снежный накат", — прокомментировали специалисты управления.
В связи с этим ГУ МЧС РФ по Самарской области опубликовало собственные рекомендации:
- не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
- проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
- избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентироваться на впереди идущий автомобиль;
- не приближаться к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.