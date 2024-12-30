Хоккейная "Лада" завершила год победой над "Автомобилистом"

В понедельник, 30 декабря, хоккеисты тольяттинской "Лады" сыграли на стадионе "Уралец" в Екатеринбурге с местным "Автомобилистом".
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился победой тольяттинцев.
"Обыгрываем "Автомобилист" в серии буллитов — 3:2(0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). Отличное завершение 2024 года!", - сообщили в пресс-службе ХК "Лада".
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