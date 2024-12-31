"Аэрофлот" запускает рейс Самара - Красноярск

С 28 января "Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Самарой и Красноярском, сообщает компания. Продажа билетов уже открыта.

В зимнем сезонном расписании полеты из Красноярска в Самару и обратно будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", принадлежащая "Аэрофлоту".

"Новый маршрут позволит жителям Среднего Поволжья путешествовать на Дальний Восток с комфортной пересадкой в сибирском хабе "Аэрофлота". Также ожидается, что маршрут будет востребован у жителей ДФО, которые смогут летать в Самару через Красноярск, минуя Москву", - отмечается в сообщении.