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Общество

"Аэрофлот" запускает рейс Самара - Красноярск

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 января "Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Самарой и Красноярском, сообщает компания. Продажа билетов уже открыта.

В зимнем сезонном расписании полеты из Красноярска в Самару и обратно будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", принадлежащая "Аэрофлоту".

"Новый маршрут позволит жителям Среднего Поволжья путешествовать на Дальний Восток с комфортной пересадкой в сибирском хабе "Аэрофлота". Также ожидается, что маршрут будет востребован у жителей ДФО, которые смогут летать в Самару через Красноярск, минуя Москву", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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