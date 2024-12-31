"Аэрофлот" запускает рейс Самара - Красноярск

С 28 января "Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Самарой и Красноярском, сообщает компания. Продажа билетов уже открыта.
В зимнем сезонном расписании полеты из Красноярска в Самару и обратно будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям.
Оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", принадлежащая "Аэрофлоту".
"Новый маршрут позволит жителям Среднего Поволжья путешествовать на Дальний Восток с комфортной пересадкой в сибирском хабе "Аэрофлота". Также ожидается, что маршрут будет востребован у жителей ДФО, которые смогут летать в Самару через Красноярск, минуя Москву", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.