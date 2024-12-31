Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Новым годом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Новым годом:

"Этот праздник мы встречаем с верой в самое светлое и доброе, с любовью к родным и близким, к своей малой родине, к стране, в которой живем, трудимся и строим наше общее будущее.

В уходящем году мы трудились на благо региона и всей страны, вместе преодолевали возникающие трудности, вместе решали накопившиеся проблемы, вместе радовались успехам и огорчались неудачам. И в этом движении вперед обретали новую силу и уверенность в завтрашнем дне. Осознание общей ответственности за судьбу Родины еще больше сплотило нас, консолидировало наше общество.

Сегодня все наши мысли, все действия — с героями, которые вдали от дома защищают Россию. Участвуя в специальной военной операции, они мужественно сражаются на поле боя за правду, за нас с вами, за более справедливый мир. Наш долг — сделать все от нас зависящее, чтобы здесь, в тылу, поддержать их, помочь их семьям и приложить максимум усилий для того, чтобы приблизить нашу Победу.

Уверен, что честный созидательный труд, стремление власти, бизнеса, общественных институтов, всех неравнодушных граждан работать единой, монолитной командой позволят нам добиться решения поставленных нашим президентом В.В. Путиным задач СВО и национальных целей развития России. Уверен, мы обязательно победим! Другого просто не дано!

Фундамент для достижения намеченных рубежей мы закладываем уже сегодня. С учетом пожеланий жителей Самарской области разработана пятилетняя программа развития региона, обозначены контуры инициативы "Самара 450" с 12-летним горизонтом планирования, принят целый комплекс мер по повышению эффективности государственного управления. При этом главным критерием качества проделанной работы было и будет реальное улучшение качества жизни людей.

Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете нашим воинам и их близким, за вклад каждого из вас в укрепление экономического потенциала, обеспечение технологического суверенитета региона, за деятельную любовь к родному краю и нашей великой стране — России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, праздничного настроения и успеха во всех начинаниях на благо нашего Отечества!

С Новым годом! С новым счастьем!"