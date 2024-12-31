16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Новым годом Вячеслав Федорищев: "Будем планировать масштабную реорганизацию теплосетей в ближайшие три года" Вячеслав Федорищев передал семьям героев СВО государственные награды Вячеслав Федорищев: "Все задачи мы выполним" Губернатор Вячеслав Федорищев передал новую партию спецтехники и оборудования для бойцов СВО

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Новым годом

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 316
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Новым годом:

"Этот праздник мы встречаем с верой в самое светлое и доброе, с любовью к родным и близким, к своей малой родине, к стране, в которой живем, трудимся и строим наше общее будущее.

В уходящем году мы трудились на благо региона и всей страны, вместе преодолевали возникающие трудности, вместе решали накопившиеся проблемы, вместе радовались успехам и огорчались неудачам. И в этом движении вперед обретали новую силу и уверенность в завтрашнем дне. Осознание общей ответственности за судьбу Родины еще больше сплотило нас, консолидировало наше общество.

Сегодня все наши мысли, все действия — с героями, которые вдали от дома защищают Россию. Участвуя в специальной военной операции, они мужественно сражаются на поле боя за правду, за нас с вами, за более справедливый мир. Наш долг — сделать все от нас зависящее, чтобы здесь, в тылу, поддержать их, помочь их семьям и приложить максимум усилий для того, чтобы приблизить нашу Победу.

Уверен, что честный созидательный труд, стремление власти, бизнеса, общественных институтов, всех неравнодушных граждан работать единой, монолитной командой позволят нам добиться решения поставленных нашим президентом В.В. Путиным задач СВО и национальных целей развития России. Уверен, мы обязательно победим! Другого просто не дано!

Фундамент для достижения намеченных рубежей мы закладываем уже сегодня. С учетом пожеланий жителей Самарской области разработана пятилетняя программа развития региона, обозначены контуры инициативы "Самара 450" с 12-летним горизонтом планирования, принят целый комплекс мер по повышению эффективности государственного управления. При этом главным критерием качества проделанной работы было и будет реальное улучшение качества жизни людей.

Дорогие друзья! Благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете нашим воинам и их близким, за вклад каждого из вас в укрепление экономического потенциала, обеспечение технологического суверенитета региона, за деятельную любовь к родному краю и нашей великой стране — России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, праздничного настроения и успеха во всех начинаниях на благо нашего Отечества!

С Новым годом! С новым счастьем!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5