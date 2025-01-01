В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за метели

В Приволжском УГМС сообщили, что в среду, 1 января, в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.
"Местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью местами сильный снег, метель при видимости 500-1000 метров. на дорогах снежные заносы", - отмечается в сообщении синоптиков.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.