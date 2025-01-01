Самарских автомобилистов предупредили о сложной дорожной обстановке 2 января

В Самарской области в четверг, 2 января, ожидаются сильный ветер, метель и снежные заносы. Водителям порекомендовали воздержаться от использования автомобилей.
"Внимание! В Самарской области 2 января ожидается усиление юго-западного ветра до 20 м/с, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы", — предупредили синоптики.
В МЧС порекомендовали не укрываться и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, воздержаться от использования автотранспорта.
Рекомендации для жителей региона — проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.