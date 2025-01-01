Самарских автомобилистов предупредили о сложной дорожной обстановке 2 января

В Самарской области в четверг, 2 января, ожидаются сильный ветер, метель и снежные заносы. Водителям порекомендовали воздержаться от использования автомобилей.

"Внимание! В Самарской области 2 января ожидается усиление юго-западного ветра до 20 м/с, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы", — предупредили синоптики.

В МЧС порекомендовали не укрываться и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, воздержаться от использования автотранспорта.

Рекомендации для жителей региона — проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.