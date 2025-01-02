В регионе ожидается усиление ветра

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

В пятницу, 3 января, местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России рекомендует:

— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!