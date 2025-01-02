В регионе ожидается усиление ветра

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
В пятницу, 3 января, местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России рекомендует:
— не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
— проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.