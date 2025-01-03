Каникулы: посмотрите музыкально-патриотический сериал "Музыка времени"

Музыкально-патриотический сериал "Музыка времени". Сегодня не так много снимается хорошего и нужного кино для молодежи. Умного, смотрибельного, мотивационного, искреннего.
Кинокомпания "Династия" постаралась исправить этот пробел, сняв при поддержке ИРИ и Хартия 12-серийную молодежную музыкальную социальную драму "Музыка времени".
Сериал вышел в ноябре и за два месяца проката стал настоящим хитом, собрав в интернете и на платформе Wink больше 20 миллионов просмотров. Рейтинг сериала вырос с 8,9 на старте в ноябре и к концу декабря составил 9,4. Прекрасные отзывы и комментарии у молодежи. Также, неожиданно для создателей сериала, он попал и в категорию родителей.
Так что, если еще думаете — что посмотреть в длинные праздники, — выбор очевиден. Смотреть можно и нужно всей семьей!
Немаловажно отметить, что сериал рекомендован Минпросвещения педагогическому и родительскому сообществам для показа в категории 12+, рекомендуется школьникам РДДМ "Движение Первых" и молодежи ФАДМ "Росмолодежь". Сериал поддержал Народный фронт и Юнармия. Также, сериал разместили в своих локальных сетях и медиаустройствах Аэрофлот и РЖД. Так что, его можно смотреть в дороге — поездах и самолетах.
Участники уникальной музыкальной группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Дрездена, Астаны и Донбасса репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того, чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно их солистке Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает паталогической боязнью публичных выступлений.
В ролях: МАЙВЛ, Георгий Шиханов, Феодор Овчинников, Влад Терских, Вадим Адаменко, Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Антон Семкин, Николай Сердцев, Егор Баринов, Сергей Апрельский, Маргарита Дьяченкова, Виталий Щербина, Дамир Амангельдин, Оксана Дорохина.
Камео: Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Евгений Маргулис, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Денис Майданов.
Саундтрек к сериалу "Музыка Времени" — одноименный альбом 16-летней рок-певицы и исполнительницы главной роли — МАЙВЛ. Альбом вышел на всех платформах!
Трек из этого альбома "Ничего не будет после" уже находится в ротации НАШЕго радио, Радио Гордость, Калины Красной, Радио Родных Дорог и других российских радиостанций, а клип на эту песню собрал миллионы просмотров!
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?