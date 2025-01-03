Каникулы: посмотрите музыкально-патриотический сериал "Музыка времени"

Музыкально-патриотический сериал "Музыка времени". Сегодня не так много снимается хорошего и нужного кино для молодежи. Умного, смотрибельного, мотивационного, искреннего.

Кинокомпания "Династия" постаралась исправить этот пробел, сняв при поддержке ИРИ и Хартия 12-серийную молодежную музыкальную социальную драму "Музыка времени".

Сериал вышел в ноябре и за два месяца проката стал настоящим хитом, собрав в интернете и на платформе Wink больше 20 миллионов просмотров. Рейтинг сериала вырос с 8,9 на старте в ноябре и к концу декабря составил 9,4. Прекрасные отзывы и комментарии у молодежи. Также, неожиданно для создателей сериала, он попал и в категорию родителей.

Так что, если еще думаете — что посмотреть в длинные праздники, — выбор очевиден. Смотреть можно и нужно всей семьей!

Немаловажно отметить, что сериал рекомендован Минпросвещения педагогическому и родительскому сообществам для показа в категории 12+, рекомендуется школьникам РДДМ "Движение Первых" и молодежи ФАДМ "Росмолодежь". Сериал поддержал Народный фронт и Юнармия. Также, сериал разместили в своих локальных сетях и медиаустройствах Аэрофлот и РЖД. Так что, его можно смотреть в дороге — поездах и самолетах.

Участники уникальной музыкальной группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Дрездена, Астаны и Донбасса репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того, чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно их солистке Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает паталогической боязнью публичных выступлений.

В ролях: МАЙВЛ, Георгий Шиханов, Феодор Овчинников, Влад Терских, Вадим Адаменко, Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Антон Семкин, Николай Сердцев, Егор Баринов, Сергей Апрельский, Маргарита Дьяченкова, Виталий Щербина, Дамир Амангельдин, Оксана Дорохина.

Камео: Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Евгений Маргулис, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Денис Майданов.

Саундтрек к сериалу "Музыка Времени" — одноименный альбом 16-летней рок-певицы и исполнительницы главной роли — МАЙВЛ. Альбом вышел на всех платформах!

Трек из этого альбома "Ничего не будет после" уже находится в ротации НАШЕго радио, Радио Гордость, Калины Красной, Радио Родных Дорог и других российских радиостанций, а клип на эту песню собрал миллионы просмотров!