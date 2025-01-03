В Самарской области синоптики прогнозируют гололед

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В субботу, 4 января, местами в регионе ожидается гололед 1-5 мм, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость;

- выходи из дома заблаговременно, не торопись;

- не занимай руки тяжелыми сумками и не держи руки в карманах.