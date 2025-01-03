В Самарской области синоптики прогнозируют гололед

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В субботу, 4 января, местами в регионе ожидается гололед 1-5 мм, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России напоминает:
- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость;
- выходи из дома заблаговременно, не торопись;
- не занимай руки тяжелыми сумками и не держи руки в карманах.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.