"Ростелеком" приглашает пройти новогодний квиз с подарками

Термосы для зимних прогулок, теплые наборы и портативный аккумулятор на 10 000 mAh — вот такие подарки можно найти под ёлкой, если удачно пройти новогодний квиз от "Ростелекома", сообщили в компании.
Игра построена по принципу виртуальной викторины — чем больше отгаданных слов, тем больше очков набирает участник, повышая свои шансы выиграть крутой приз. Принять участие в игре можно до 14 января.
Присоединиться к участникам и получить задания от Тимофея можно по ссылке.
Также весело провести время можно пригласить своих родных, коллег и друзей — за каждого приглашенного начисляются дополнительные игровые баллы.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.