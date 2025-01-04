"Ростелеком" приглашает пройти новогодний квиз с подарками

Термосы для зимних прогулок, теплые наборы и портативный аккумулятор на 10 000 mAh — вот такие подарки можно найти под ёлкой, если удачно пройти новогодний квиз от "Ростелекома", сообщили в компании.

Игра построена по принципу виртуальной викторины — чем больше отгаданных слов, тем больше очков набирает участник, повышая свои шансы выиграть крутой приз. Принять участие в игре можно до 14 января.

Присоединиться к участникам и получить задания от Тимофея можно по ссылке.

Также весело провести время можно пригласить своих родных, коллег и друзей — за каждого приглашенного начисляются дополнительные игровые баллы.