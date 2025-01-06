Гандбольная "Лада" вничью сыграла со "Звездой"

В понедельник, 6 января, в своем 16-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Звенигороде "Лада" сыграла вничью со "Звездой" — 24:24 (12:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Статистика матча выглядит следующим образом:
Семиметровые: 5/2-6/6. Штраф: 8-8 мин. Судьи: А. Казанцева, К. Казанцева (обе — Воронеж).
"Звезда": Лебедева (0/4=0%), Долгих (11/30=36%); Коркина — 2, Пензева — 3, Авдошко — 4 (2 мин.), Егорова — 2/1, Кандакова, Обуховская (2 мин.), Герасимова — 4/1, Бельчикова — 2 (2 мин.), Триобчук — 3 (2 мин.), Миленина, Клишина, Вертушкова — 4.
"Лада": Кунцевич (13/35=37%), Войтулевич (2/4=50%); Фомина — 3 (2 мин.), Жилинскайте — 1, Горшенина (4 мин.), Мусина — 1, Терлецкая — 3 (2 мин.), Решетникова — 5, Блохина, Малашенко — 9/6, Дворцевая — 1, Милова — 1, Судакова, да Кошта (дисквалификация).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!