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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" вничью сыграла со "Звездой"

МОСКВА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 января, в своем 16-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Звенигороде "Лада" сыграла вничью со "Звездой" — 24:24 (12:9), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Статистика матча выглядит следующим образом:

Семиметровые: 5/2-6/6. Штраф: 8-8 мин. Судьи: А. Казанцева, К. Казанцева (обе — Воронеж).

"Звезда": Лебедева (0/4=0%), Долгих (11/30=36%); Коркина — 2, Пензева — 3, Авдошко — 4 (2 мин.), Егорова — 2/1, Кандакова, Обуховская (2 мин.), Герасимова — 4/1, Бельчикова — 2 (2 мин.), Триобчук — 3 (2 мин.), Миленина, Клишина, Вертушкова — 4.

"Лада": Кунцевич (13/35=37%), Войтулевич (2/4=50%); Фомина — 3 (2 мин.), Жилинскайте — 1, Горшенина (4 мин.), Мусина — 1, Терлецкая — 3 (2 мин.), Решетникова — 5, Блохина, Малашенко — 9/6, Дворцевая — 1, Милова — 1, Судакова, да Кошта (дисквалификация).

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