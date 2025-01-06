Пожарные спасли 10 человек из горящего дома на ул. Ставропольской

В понедельник, 6 января,произошел пожар в квартире МКД по адресу ул. Ставропольская, 98 корпус 1, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 19:45, по прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в квартире на четвертом этаже.

Погибших и пострадавших нет. Спасено 10 человек, в том числе один ребенок.

В 20:16 пожар ликвидирован на площади 6 кв. метров. Для тушения пожара привлекались 42 специалиста и 15 единиц техники.

Причина пожара будет установлена дознавателями МЧС России.