Пожарные спасли 10 человек из горящего дома на ул. Ставропольской

В понедельник, 6 января,произошел пожар в квартире МКД по адресу ул. Ставропольская, 98 корпус 1, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о пожаре поступила диспетчеру в 19:45, по прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в квартире на четвертом этаже.
Погибших и пострадавших нет. Спасено 10 человек, в том числе один ребенок.
В 20:16 пожар ликвидирован на площади 6 кв. метров. Для тушения пожара привлекались 42 специалиста и 15 единиц техники.
Причина пожара будет установлена дознавателями МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !