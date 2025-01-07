Во вторник, 7 января, ХК "Лада" потерпел разгромное поражение от "Трактора" в Челябинске, сообщает пресс-служба автозаводцев.

На старте тольяттинцы были вынуждены очень много защищаться, но хозяева площадки дважды сумели пробить Александра Трушкова. На 7-й минуте Виталий Кравцов с близкого расстояния поразил цель, а незадолго до перерыва Владимир Жарков помог "Трактору" удвоить отрыв. 2:0.

Во второй двадцатиминутке ситуация для тольяттинцев стала еще более сложной, так как "черно-белые" довели свой отрыв до четырех шайб. Причем у "Трактора" отличились защитники — сначала Стивен Кэмпфер точно щелкнул с ползоны, а затем уже Григорий Дронов запустил снаряд в дальнюю "девятку". 4:0. Последовавшая через 29 секунд драка между Данилой Моисеевым и Чарльзом Робинсоном на ход встречи влияния не оказала — челябинцы уверенно контролировали игру и позволили "Ладе" создать только один опасный момент. Дмитрий Кугрышев убежал на рандеву с Заком Фукале и в этой дуэли уступил.

Перед третьим периодом Александра Трушкова в воротах "Лады" заменил Максим Третьяк, однако на 44-й минуте в тольяттинских воротах побывала пятая шайба, которую при игре в большинстве на свой счет записал Василий Глотов — 5:0. В дальнейшем "черно-белые" действовали максимально строго в обороне, практически не позволяя волжанам подобраться к владениям Зака Фукале. В итоге канадский голкипер "Трактор" оформил шатаут, а финальная сирена зафиксировала поражение "автозаводцев".

9 января тольяттинский коллектив начинает очередную домашнюю серию. Соперником в первом матче будет "Барыс".