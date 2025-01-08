Участок М-5 в Самарской области будет закрыт до утра для всех видов транспорта

Продлено ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км.
Ориентировочное время окончания прекращения движения четверг, 9 января, 10:00.
Напомним, что участок трассы закрыт из-за метеоусловий.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.