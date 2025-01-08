Участок М-5 в Самарской области будет закрыт до утра для всех видов транспорта

Продлено ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км.

Ориентировочное время окончания прекращения движения четверг, 9 января, 10:00.

Напомним, что участок трассы закрыт из-за метеоусловий.