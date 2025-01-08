В регионе из-за метеоусловий ограничено движение транспорта на М-5

В среду, 8 января, до 16:00 продлено полное ограничение движения для всех транспортных средств на участке 98 км по 129 км М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Оренбург.
Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.
"Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки, либо выбрать альтернативные пути объезда", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.