В регионе из-за метеоусловий ограничено движение транспорта на М-5

В среду, 8 января, до 16:00 продлено полное ограничение движения для всех транспортных средств на участке 98 км по 129 км М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Оренбург.

Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.

"Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки, либо выбрать альтернативные пути объезда", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.