16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара" разгромно проиграла "Зениту" Женский БК "Самара" проиграл "Енисею" — 73:77 Егор Амосов: "Поступали предложения от московских команд, из Питера, но выбрал родной город" Баскетболисты "Самары" проиграли в Екатеринбурге "Уралмашу" БК "Самара" покидают два тренера

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" разгромно проиграла "Зениту"

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом домашнем матче наступившего года баскетбольная "Самара" крупно проиграла лидеру Единой Лиги ВТБ "Зениту" - 54:103.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Для "Самары" питерская команда остается одним из самых "неудобных" соперников: все семь матчей в Единой Лиге и Кубке России остались за "Зенитом". "Зенит" был заметно сильнее и в октябрьском матче в Санкт-Петербурге: 61:92 не в нашу пользу.

Матч был открыт двумя точными бросками от центрового хозяев Ильи Попова. Гости сразу ответили точными попаданиями, отметились три американца: Пойтресс, Мун и Спелман. За 6 минут до конца с наброса Пойтресс, а спустя атаку отмечается броском из-под кольца Ксавьер Мун. Самарцы отставали всего на 6 очков, но "трешка" Чикарева придала уверенности хозяевам. Преимущество "Зенита" росло, но последние атаки были за самарцами, сначала Михаил Кулагин забросил двухочковый со степбэка, а затем броском с разворота отметился Илья Попов. Первая четверть закончилась со счётом 19:28 в пользу гостей.

Вторая четверть началась с точного попадания Голдырева, а гости ответили "трешкой" Воронцевича. Самарцы хорошо двигали мяч, но часто промахивались, чем пользовался "Зенит", и за пять минут до конца отрыв гостей достиг 17 очков. В конце четверти у хозяев был результативен Иван Пынько, сначала форвард реализовал штрафной, а через атаку отметился "трешкой". Броском под сирену отметился Михаил Кулагин. Первая половина закончилась со счётом 35:49 в пользу гостей.

Вторая половина стартовала с рывка 10:0 от гостей, дважды отличились Мун (4 очка) и Карасев (5 очков) и Пойтресс (1 очко). Дальше последовала серия удачных бросков от самарцев, "трешками" отметились Голдырев и Кашин. За 2 минуты до конца преимущество Зенита дошло до 31 очка. Последний бросок был за Косяковым, но Никита промахнулся. Предпоследняя четверть закончилась со счётом 43:76 в пользу "Зенита".

В заключительной четверти точные броски Михаила Кулагина начали игру, гости отвечали дальними попаданиями Щербенева и Карасёва. "Самара" здорово комбинировала, но реализация оставляла желать лучшего, чем снова пользовались гости, связка Щербенев+Карасёв только за четвертую четверть набрала 17 очков. Матч окончился со счётом 54:103 в пользу сине-бело-голубых.

Самым результативным у самарцев стал Михаил Кулагин (20 очков). У гостей эффективными были Ксавьер Мун (18 очков), Александр Щербенев (17 очков), Винс Хантер (16 очков) и Сергей Карасев (14 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 11 января на домашнем паркете. Соперником станет МБА-МАИ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2