На участке М-5 продлили ограничение движения из-за непогоды

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По информации ФКУ "Поволжуправтодор" продлено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к Оренбургу с 98 км по 129 км.