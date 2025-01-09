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Общество

Участок трассы М-5 в Самарской области закрыт до 21:00

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продлено ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км.

Ориентировочное время окончания ограничений 21:00 9 января, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области. 

Напомним, что автомобильная дорога закрыта из-за метеоусловий. 

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