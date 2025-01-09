Форвард Иван Тимошенко из "Акрона" возвращается в "Родину"

Форвард Иван Тимошенко возвращается в "Родину". К "Акрону" он присоединился перед первым туром текущего сезона МИР РПЛ.
Арендное соглашение между клубами было прервано по прошествии летне-осенней части сезона.
Спортсмен принял участие в 11 матчах премьер-лиги и в пяти кубковых встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота воронежского "Факела" и санкт-петербургского "Зенита", а также двумя заработанными пенальти в Оренбурге и Воронеже.
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!