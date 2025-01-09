Форвард Иван Тимошенко из "Акрона" возвращается в "Родину"

Форвард Иван Тимошенко возвращается в "Родину". К "Акрону" он присоединился перед первым туром текущего сезона МИР РПЛ.

Арендное соглашение между клубами было прервано по прошествии летне-осенней части сезона.

Спортсмен принял участие в 11 матчах премьер-лиги и в пяти кубковых встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота воронежского "Факела" и санкт-петербургского "Зенита", а также двумя заработанными пенальти в Оренбурге и Воронеже.