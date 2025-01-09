Клиенты НОВИКОМа смогут возвращать 5% от покупок в супермаркетах

Дочерний банк Госкорпорации Ростех обновил категории повышенного кешбэка. Впервые владельцы социально-платежных карт НОВИКОМа получили возможность возвращать 5% от стоимости покупок в супермаркетах. Эксперты НОВИКОМа не исключают, что новая категория кешбэка сможет действовать весь год и станет реальной мерой поддержки работников промышленности.

Традиционно НОВИКОМ каждые два месяца обновляет категории кешбэка, по которым клиенты могут возвращать от 5% до 25% от стоимости товаров или услуг. Так, с 1 января по 28 февраля 2025 года держателям социально-платежных карт НОВИКОМа с подключенной программой лояльности "Кешбэк" вернутся 25% от стоимости билетов в кинотеатрах. Кешбэк в размере 5% можно получить за покупки в аптеках, гостиницах, спортивных магазинах, магазинах детских товаров и в галереях.

Помимо этого, НОВИКОМ ввел повышенный кешбэк в размере 5% на покупки в супермаркетах. Понимая внесезонную актуальность этого предложения, банк рассчитывает продлить эту опцию на максимально возможный срок.

"Понимание потребностей наших клиентов — ключ к созданию действительно полезных финансовых решений. Покупки в супермаркетах — это неотъемлемая часть повседневной жизни, и именно поэтому мы запустили повышенный кешбэк на эту категорию. Это действительно выгодное предложение, которое позволит клиентам НОВИКОМа экономить даже в условиях растущих цен", — отметил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.

Банк Ростеха постоянно изучает траты и покупательское поведение своих клиентов, чтобы вводить наиболее актуальные категории кешбэка. Так, в канун прошлого Нового года владельцы социально-платежных карт НОВИКОМа могли вернуть 25% от стоимости поездок на такси, а также сэкономить на покупке железнодорожных билетов, праздничных товаров и услуг салонов красоты.