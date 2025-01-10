Электроснабжение в Сергиевском районе восстановлено

В Сергиевском районе электроснабжение потребителей восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 января почти 1500 домов остались без электричества в Сергиевском и Камышлинском районах.