Электроснабжение в Сергиевском районе восстановлено

В Сергиевском районе электроснабжение потребителей восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 января почти 1500 домов остались без электричества в Сергиевском и Камышлинском районах.
В Сергиевском районе электроснабжение потребителей восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 января почти 1500 домов остались без электричества в Сергиевском и Камышлинском районах.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.