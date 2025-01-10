Почти 1500 домов остались без электричества в Сергиевском и Камышлинском районах

В четверг, 9 января, в 23:36 без электричества остались жители Сергиевского и Камышлинского района, сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.
По данным управления, без электроснабжения в Сергиевском районе остаются потребители в 4 населенных пунктах (Воротнее, Лагода, Красные Дубки, Липовка), 260 частных жилых домов, 3 социально-значимых объекта: школа, ФАП и детский сад.
В Камышлинском районе сбои с электричеством возникли в 9 населенных пунктах (Старое Усманово, Никиткино, Неклюдово, Хмелевка, Неклюдово Дурасово, Новое Усманово, Татарский Байтуган, Новое Ермаково, Чулпан), 1231 частный жилой дом. Отмечается, что электроснабжение социально-значимых объектов не было нарушено.
Причина случившегося не уточняется. Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей — 10 января в 10:00
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???