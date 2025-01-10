Почти 1500 домов остались без электричества в Сергиевском и Камышлинском районах

В четверг, 9 января, в 23:36 без электричества остались жители Сергиевского и Камышлинского района, сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По данным управления, без электроснабжения в Сергиевском районе остаются потребители в 4 населенных пунктах (Воротнее, Лагода, Красные Дубки, Липовка), 260 частных жилых домов, 3 социально-значимых объекта: школа, ФАП и детский сад.

В Камышлинском районе сбои с электричеством возникли в 9 населенных пунктах (Старое Усманово, Никиткино, Неклюдово, Хмелевка, Неклюдово Дурасово, Новое Усманово, Татарский Байтуган, Новое Ермаково, Чулпан), 1231 частный жилой дом. Отмечается, что электроснабжение социально-значимых объектов не было нарушено.

Причина случившегося не уточняется. Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей — 10 января в 10:00