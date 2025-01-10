Трассы в Самарской области открыты для всех видов транспорта

Участок федеральной трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км открыт для всех видов транспорта.

"Ограничение снято. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что из-а метеоусловий участок трассы был перекрыт около двух суток.