"Ладья" дважды обыграла "Тюменский легион"

Игроки "Ладьи" дважды "всухую" обыграли "Тюменский Легион" (Тюмень), сообщает пресс-служба автозаводцев. Встречи команд прошли 9 и 10 января в Кургане.

Стартовая двадцатиминутка первого матча для "Ладьи" сложилась вполне успешно — волжане владели заметным преимуществом и незадолго до перерыва сумели повести в счете. Денис Истюфеев ударил от синей линии и шайба низом проскочила в сетку. 0:1.

После перерыва тольяттинская "молодежка" продолжила владеть инициативой, но при этом заметно подросла бросковая нагрузка на голкипера "Ладьи" Данилу Овчарика, которому пришлось несколько раз продемонстрировать свое мастерство. Волжанам же тоже не удалось реализовать ни одного момента, поэтому цифры на табло к концу второго периода не изменились.

В третьем игровом отрезке хоккеисты "Ладьи" не ослабили хватку и на 45-й минуте сумели забросить вторую шайбу в ворота тюменцев. Тройка Скутин — Сенькин — Бородин расписала короткую комбинацию, которая завершилась точным броском последнего по открытому углу. 0:2. Вскоре волжане вновь праздновали успех, реализовав теперь большинство усилиями Михаила Ворфоломеева — 0:3. А точку в матче поставил Владислав Гурьев, огорчивший вратаря "легионеров" Дениса Габдрахманова за две секунды до финальной сирены. 0:4.

Кроме того, свой второй шатаут в сезоне оформил Данила Овчарик, отразивший все 17 бросков в створ.

В пятницу, 10 января, в первом игровом отрезке номинальные хозяева выглядели активнее волжан и трижды зарабатывали численное преимущество, но забить им так и не удалось. Во втором периоде на 25-й минуте подопечные Сергея Лопушанского реализовали большинство — Иван Кулагин подключился к атаке и замкнул передачу Марата Калимуллина от лицевого борта, забросив свою первую шайбу в МХЛ. 0:1. Вскоре "Ладья" увеличила свой отрыв благодаря точному попаданию Александра Морозова с ползоны, для которого этот гол также стал дебютным на молодежном уровне — 0:2.

На старте заключительной трети на передний план вышел Данил Бородин — сначала один из лучших бомбардиров "Ладьи" в текущем сезоне забил в результате выхода "1 на 1", вынудив тюменцев заменить Дениса Габдрахманова на Арсения Радькова, а на 46-й минуте нападающий сделал дубль после сольного прорыва к чужим воротам и броска под перекладину. 0:4. Далее волжане полностью сосредоточились на том, чтобы помочь Даниле Овчарику во второй раз за сутки "засушить" соперника и эта цель была успешно достигнута. Голкипер отразил все 26 бросков в створ и оформил свой третий в сезоне шатаут, а тольяттинская "молодежка" добилась победы со счетом 4:0.

Теперь "Ладья" переезжает в Пермь, где 13 и 14 января сразится против МХК "Молот".