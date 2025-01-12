Губернатор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

В воскресенье, 12 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
"Уже более трехсот лет ваше ведомство стоит на страже законности, правопорядка, интересов граждан и служит надежной опорой российского государства. Обеспечивая надзор за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, вы создаете правовую основу для реализации национальных проектов, достижения национальных целей развития России, определенных президентом страны В. В. Путиным", — сказал глава региона.
Губернатор отметил, что в ходе проведения специальной военной операции важнейшей задачей прокуратуры является надзор за соблюдением законных прав военнослужащих и членов их семей. "Осуществляя правовую поддержку защитников Отечества, родных и близких наших героев, вы способствуете приближению победы в СВО", — заявил Вячеслав Федорищев.
"Сотрудники прокуратуры Самарской области всегда отличались высочайшей компетентностью, ответственностью, верностью служебному долгу. Благодарю вас за преданность профессии, настойчивость и принципиальность, твердое следование принципу неотвратимости наказания, стремление сделать жизнь людей более спокойной и безопасной", — заявил глава региона.
Он также выразил благодарность ветеранам органов прокуратуры, отдающим много сил воспитанию и профессиональной подготовке своих молодых коллег, повышению уровня правовой культуры жителей региона.
"Желаю вам успехов в работе, карьерного роста, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо Самарской области, на благо нашего Отечества!", — заключил губернатор.
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