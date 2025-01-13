Самарские керамисты представят свои работы на тему Волги

Во вторник, 14 января, в студии галереи "Виктория" откроется отчетная выставка осеннего курса мастерской керамики "На берегу".
Три месяца студенты знакомились с глиной, осваивали основные способы лепки и декорирования и каждый сделал свой проект, вдохновляясь образами речного берега.
Мы живем на берегу большой реки, для нас река не просто географическое понятие, а символ постоянства и изменений. Она течет, меняется, но всегда остается собой. Так и керамика, каждая форма, фактура, блики на глазури — это отражение мгновения, улавливаемого в потоке времени.
Наблюдения за жизнью реки и стали основой для работ на осеннем курсе. На выставке можно будет увидеть разные подходы к материалу, разные формы и неожиданные концепции и связи явлений.
Открытие выставки состоится в 19:00 по адресу ул. Степана Разина, 150. Вход свободный.
С февраля 2025 г. в Мастерской керамики стартует новый курс.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...