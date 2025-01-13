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Музеи и выставки Культура

Самарские керамисты представят свои работы на тему Волги

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 января, в студии галереи "Виктория" откроется отчетная выставка осеннего курса мастерской керамики "На берегу".

Три месяца студенты знакомились с глиной, осваивали основные способы лепки и декорирования и каждый сделал свой проект, вдохновляясь образами речного берега.

Мы живем на берегу большой реки, для нас река не просто географическое понятие, а символ постоянства и изменений. Она течет, меняется, но всегда остается собой. Так и керамика, каждая форма, фактура, блики на глазури — это отражение мгновения, улавливаемого в потоке времени.

Наблюдения за жизнью реки и стали основой для работ на осеннем курсе. На выставке можно будет увидеть разные подходы к материалу, разные формы и неожиданные концепции и связи явлений.

Открытие выставки состоится в 19:00 по адресу ул. Степана Разина, 150. Вход свободный.

С февраля 2025 г. в Мастерской керамики стартует новый курс.

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