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Экономическая политика Экономика и бизнес

В регионе стартовал новый этап развития промышленности в рамках федерального проекта "Производительность труда"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подведены итоги реализации национального проекта "Производительность труда" в 2024 г. и обозначены перспективы его развития в новом цикле 2025 — 2030. Регион продолжает демонстрировать высокие показатели в повышении эффективности работы предприятий.

Фото: РЦК

Национальный проект "Производительность труда" — масштабная государственная инициатива, направленная на поддержку предприятий в повышении эффективности их деятельности за счет внедрения методов бережливого производства. Нацпроект реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

С 2025 г. проект стал частью федерального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", что позволило расширить его возможности и охват. В рамках нового этапа, помимо инструментов бережливого производства, планируется активное внедрение технологий искусственного интеллекта, роботизации и методов работы с большими данными. Это позволит предприятиям не только повышать производительность, но и стать более современными и конкурентоспособными.

Государственная поддержка будет распространяться на предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и туризма.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал важность поддержки промышленности для развития экономики региона: "В условиях текущей экономической ситуации поддержка предприятий является приоритетной задачей, а промышленность — основой российской экономики".

За пять лет реализации национального проекта "Производительность труда" в Самарской области 187 предприятий активно внедрили инструменты бережливого производства. Более 3 тыс. специалистов прошли обучение методам повышения производительности. Благодаря механизму инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль предприятия региона получили возможность направить 2 млрд руб. на дальнейшее развитие. Общий экономический эффект от реализованных проектов за время действия нацпроекта составил свыше 2,5 млрд рублей.

"Благодаря именно этой программе мы получаем увеличенную производительность без привлечения дополнительных кадров. Производительность по отдельным проектам достигает от 50 до 200%. И, несмотря на формальное завершение национального проекта в 2024 г., его мероприятия будут продолжены в рамках федерального проекта внутри мегапроекта по конкурентоспособной и эффективной экономике", — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Оператором национального проекта в Самарской области является Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. В 2024 г. РЦК обучил более 260 сотрудников предприятий и подготовил более 50 внутренних тренеров.

"Все запланированные на 2024 год показатели выполнены. На 26 предприятиях региона были внедрены инструменты бережливого производства. После реализации пилотных проектов в среднем время протекания процесса снизилось на 30%, незавершенное производство — на 40%. Вместе с тем выработка увеличилась на 20%", — прокомментировал директор РЦК Константин Серов. Он также отметил растущий интерес предприятий к участию в проекте.

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