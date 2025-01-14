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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Молот" - 3:2

ПЕРМЬ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Ладьи" со второй попытки в гостях одолели пермский "Молот".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Состав тольяттинского коллектива перед повторным поединком в Перми претерпел два изменения — в четвертом звене вместо Григория Уланова и Дмитрия Линейцева были заявлены Никита Сташевский и Артемий Кузнецов.

Начало первого периода, как и вчера, осталось за "Молотом" и благодаря реализованному большинству в исполнении Марка Башинского хозяева площадки рано повели в счете — 1:0. Однако игроки "Ладьи" очень быстро пришли в себя и на 8-й минуте Владислав Гурьев с передачи Владислава Федорова нивелировал отставание, уверенно разобравшись в ближнем бою со Степаном Шурыгиным. 1:1. Правда, еще до перерыва пермяки вернули себе лидерство усилиями Дениса Федяева — 2:1.

Во втором игровом отрезке волжане стали действовать намного агрессивнее, чему во многом поспособствовала драка, вспыхнувшая на 22-й минуте между Олегом Сенькиным и Никитой Соколовым — форвард "Ладьи" таким образом решил заступиться за Данила Бородина, против которого хоккеист "Молота" секундами ранее провел жесткий силовой прием. Далее тольяттинцы были более сдержаны, но свой запредельный настрой перевести в голы у них никак не получалось.

В заключительной трети "Ладья" не ослабила давление на ворота соперника и на 53-й минуте все-таки добилась желаемого, сравняв счет. Олег Сенькин шикарным броском с кистей поразил цель — 2:2. На этом тольяттинская "молодежка" не успокоилась и в самой концовке основного времени вырвалась вперед. И вновь на переднем плане оказался Олег Сенькин — нападающий вкатился в чужую зону и неотразимо зарядил в дальний угол. 2:3. В оставшиеся полторы минуты волжане контролировали шайбу и не позволили "Молоту" организовать хоть какой-то финальный штурм. Итог — победа.

Свой следующий матч в рамках выездной серии "Ладья" проведет 17 января в Новосибирске, где сразится с "Сибирскими Снайперами".

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