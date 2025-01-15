16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" обыграла минское "Динамо" - 6:4 "Ладья" обыграла "Молот" - 3:2 Защитник Егор Морозов из "Лады" командирован к "летчикам" "Ладья" дважды обыграла "Тюменский легион" Хоккейная "Лада" одержала победу над "Барысом"

Хоккей Спорт

"Лада" обыграла минское "Динамо" - 6:4

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинская команда на домашнем льду была сильнее минского "Динамо".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тренерский штаб "Лады" во главе с Павлом Зубовым заметно видоизменил некоторые атакующие сочетания команды после поражения в серии буллитов от "Куньлуня" — Андрей Алтыбармакян и Никита Михайлов вернулись в состав, заменив Ивана Романова и Данилу Моисеева. Кроме того, подвергся изменениям и порядок выхода на площадку у троек нападающих, теперь стартовое звено форвардов выглядело следующим образом: Дмитрий Кугрышев — Александр Волков — Егор Черников. Защита последнего рубежа была доверена Александру Трушкову, пропускавшему предыдущий матч.

Для тольяттинцев начало поединка сложилось крайне удачно и уже на 2-й минуте они открыли счет благодаря Никите Михайлову, которому удался хороший бросок низом — шайба проскользнула между щитков вратаря минчан. 1:0. Однако динамовцы вскоре перехватили инициативу и к середине периода сравняли счет усилиями Виталия Пинчука — 1:1. Далее гости из белорусской столицы продолжили оказывать серьезное давление на ворота Александра Трушкова. В такой ситуации "автозаводцы" не только выстояли, но и выжали максимум из своих немногочисленных моментов. Сперва Магомед Шараканов заработал на себе буллит, чтобы затем его хладнокровно реализовал Дмитрий Кугрышев, а спустя полторы минуты Александр Волков забил при игре в большинстве — 3:1.

Во второй трети "автозаводцы" действовали исключительно от обороны. И такая тактика принесла "Ладе" плоды на экваторе встречи, когда с интервалом в две минуты в воротах Егора Вельмакина, заменившего Василия Демченко еще в концовке прошлого игрового отрезка, побывали две шайбы. До дублей поочередно добрались Никита Михайлов и Александр Волков, причем последний отличился при игре в меньшинстве — 5:1. Однако "зубры" из Минска не думали сдаваться и перед перерывом Брэйди Лайл наказал тольяттинцев за очередное удаление. 5:2.

В заключительном периоде "Ладе" пришлось справляться с усилившимся натиском динамовцем, которые явно почувствовали, что за эту игру еще можно зацепиться. Буквально "на ушах" стоял Александр Трушков, но к 53-й минуте от преимущества "автозаводцев" на табло практически ничего не осталось — сначала форвард минчан Александр Волков огорчил вратаря хозяев броском с острого угла, а затем Сэм Энэс реализовал большинство. 5:4. Финальные минуты обещались быть максимально горячими, все в итоге решилось только за 39 секунд до сирены. Дмитрий Кугрышев поразил пустой створ "Динамо", оформил дубль и установил окончательный результат — 6:4 в пользу тольяттинцев!

В четверг, 16 января, хоккеисты "Лады" проведут очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата. Соперником станет нижегородское "Торпедо".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2