"Лада" обыграла минское "Динамо" - 6:4

Тольяттинская команда на домашнем льду была сильнее минского "Динамо".

Тренерский штаб "Лады" во главе с Павлом Зубовым заметно видоизменил некоторые атакующие сочетания команды после поражения в серии буллитов от "Куньлуня" — Андрей Алтыбармакян и Никита Михайлов вернулись в состав, заменив Ивана Романова и Данилу Моисеева. Кроме того, подвергся изменениям и порядок выхода на площадку у троек нападающих, теперь стартовое звено форвардов выглядело следующим образом: Дмитрий Кугрышев — Александр Волков — Егор Черников. Защита последнего рубежа была доверена Александру Трушкову, пропускавшему предыдущий матч.

Для тольяттинцев начало поединка сложилось крайне удачно и уже на 2-й минуте они открыли счет благодаря Никите Михайлову, которому удался хороший бросок низом — шайба проскользнула между щитков вратаря минчан. 1:0. Однако динамовцы вскоре перехватили инициативу и к середине периода сравняли счет усилиями Виталия Пинчука — 1:1. Далее гости из белорусской столицы продолжили оказывать серьезное давление на ворота Александра Трушкова. В такой ситуации "автозаводцы" не только выстояли, но и выжали максимум из своих немногочисленных моментов. Сперва Магомед Шараканов заработал на себе буллит, чтобы затем его хладнокровно реализовал Дмитрий Кугрышев, а спустя полторы минуты Александр Волков забил при игре в большинстве — 3:1.

Во второй трети "автозаводцы" действовали исключительно от обороны. И такая тактика принесла "Ладе" плоды на экваторе встречи, когда с интервалом в две минуты в воротах Егора Вельмакина, заменившего Василия Демченко еще в концовке прошлого игрового отрезка, побывали две шайбы. До дублей поочередно добрались Никита Михайлов и Александр Волков, причем последний отличился при игре в меньшинстве — 5:1. Однако "зубры" из Минска не думали сдаваться и перед перерывом Брэйди Лайл наказал тольяттинцев за очередное удаление. 5:2.

В заключительном периоде "Ладе" пришлось справляться с усилившимся натиском динамовцем, которые явно почувствовали, что за эту игру еще можно зацепиться. Буквально "на ушах" стоял Александр Трушков, но к 53-й минуте от преимущества "автозаводцев" на табло практически ничего не осталось — сначала форвард минчан Александр Волков огорчил вратаря хозяев броском с острого угла, а затем Сэм Энэс реализовал большинство. 5:4. Финальные минуты обещались быть максимально горячими, все в итоге решилось только за 39 секунд до сирены. Дмитрий Кугрышев поразил пустой створ "Динамо", оформил дубль и установил окончательный результат — 6:4 в пользу тольяттинцев!

В четверг, 16 января, хоккеисты "Лады" проведут очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата. Соперником станет нижегородское "Торпедо".